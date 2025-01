Romadailynews.it - Trasporti: 99 milioni di chilometri l’anno entro 2027 per Atac a Roma o rischio gara

L’obiettivo fissato al, nel nuovo Contratto di servizio di, e’ di 99divetturatra metropolitane e mezzi di superficie (bus, tram e filobus). Se questo non sara’ raggiunto ile’ che il servizio possa essere messo a, come da tempo chiede l’Autorita’nte della concorrenza del mercato “rispetto alla quale abbiamo idee diverse ma ci siamo sempre difesi, finora i tribunali ci hanno dato ragione”, ha precisato l’assessore aidi, Eugenio Patane’. Oggi nel corso della commissione capitolina Mobilita’, presieduta da Giovanni Zannola del Pd, l’assessore ha presentato il documento, composto da 49 articoli e 11 allegati. La delibera e’ sottoposta al parere della commissione competente e dei Municipi, poi tornera’ in giunta per l’approvazione finale.