Lanazione.it - “Solidarietà a Nuove Acque”. Contaminanti Pfas nelle acque potabili, la risposta di Confservizi Cispel Toscana

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Riguardo all’eventuale presenza dinell'acqua potabile, il Coordinamento Acqua dista dedicando grande attenzione, in vista del 2026, anno di entrata in vigore della legge che individua i limitidei cosiddetti. Nicola Perini, presidente di: “Le analisi condotte dai gestori idrici dellaconfermano che i valori dinostresono largamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa che entrerà in vigore nel 2026. È comunque fondamentale continuare a garantire controlli rigorosi e trasparenti e puntare su un sistema di monitoraggio coordinato tra tutti gli attori di questa partita: Regione, ARPAT, ASL, AIT, aziende. I gestori idrici toscani stanno lavorando con responsabilità per tutelare in primis la salute pubblica, e poi per fornire ai cittadini un servizio che rispetti i più alti standard di qualità e sicurezza”.