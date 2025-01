Ilgiorno.it - Trasloco del Leoncavallo. Centrodestra all’attacco. E scatta un altro presidio

di Massimiliano Mingoia e Nicola PalmaMILANOÈ ancora scontro sul. Com’era prevedibile, l’anticipazione del Giorno sulla possibile futura sede dello storico centro sociale ha scatenato l’immediata reazione del, pronto a salire sulle barricate. Intanto, i militanti del Leonka si preparano aldi domattina alle 8 in via Watteau per attendere l’ennesima visita dell’ufficiale giudiziario (siamo ormai a quota 131), che, come nelle precedenti occasioni, si concluderà con un nulla di fatto. Andiamo per ordine. Ieri abbiamo raccontato della riunione andata in scena lunedì pomeriggio a Palazzo Diotti: al vertice, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, hanno partecipato l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, il capo di gabinetto Filippo Barberis, i legali dell’amministrazione e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato Antonello Mandarano e Riccardo Montagnoli, il questore Bruno Megale e il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo.