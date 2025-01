Inter-news.it - UFFICIALE – Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del PSG! Addio al Napoli

Il PSG ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Kvicha. Ilsaluta perciò la sua stella georgiana, il comunicato del club francese di seguito. COMUNICATO – Il PSG ha pubblicato l’annuncio: «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Khvicha. L’esterno 23enne, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primogeorgiano nella storia del club. Ilattaccante del Paris Saint-Germain, che diventa il primogeorgiano nella storia del club (portando a 50 il numero di nazionalità rappresentate), è stato anche un vero e proprio pilastro della sua nazionale negli ultimi 6 anni. Dopo essere stato convocato in varie categorie della nazionale georgiana, ha fatto la sua prima apparizione in prima squadra il 7 giugno 2019, in una partita contro Gibilterra.