Lanazione.it - Rissa nel centro di accoglienza: 19enne accoltellato, è gravissimo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 gennaio 2025 – Grave accoltellamento nel pomeriggio di unospitato in undia Firenze, in viale Corsica. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, intervenuti poco prima delle 16 al Cas L'orologio ci sarebbe stata una violenta lite, una, con un'aggressione in cui è stato ferito gravemente il, l'unico finito al pronto soccorso. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità ed identificare i soggetti coinvolti