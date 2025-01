Lanazione.it - Controlla la moglie col Gps, nei guai il marito geloso

Perugia, 18 gennaio 2025 – Il pretesto è quello della gelosia. L’incapacità di rassegnarsi alla fine di una storia o che la persona con cui è condiviso un certo periodo della propria vita, una volta chiusa la storia, possa avere una vita “alternativa”. Un nuovo caso a Perugia, un nuovo provvedimento chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo. In questo caso un 51enne, accusato di maltrattamenti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a exe figli e il conseguente allontanamento dalla casa familiare. Secondo quanto denunciato dalla donna e ricostruito dalla polizia a cui la presunta vittima si era rivolta, negli ultimi mesi l’uomo avrebbe messo in fila una serie di comportamenti violenti, sia dal punto di vista fisico che psicologico, anche alla presenza dei bambini.