Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Henrique non a oltranza. Ikoné e la speranza Paris

Firenze, 17 gennaio 2025 - Aspettare ancora qualche giorno si può, ma lanon attenderà ail sì del Botafogo per Luiz. Entro il weekend i dirigenti viola decideranno se insistere o cambiare obiettivo. La situazione è chiara:d'accordo con il giocatore, manca ancora l'intesa con il Botafogo, fermo alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro. Il mercato gigliato in questo momento è subordinato alla cessione di. Aumentare l'offerta per il brasiliano si potrebbe soltanto a fronte di un tesoretto ricavato dall'addio del francese, ad oggi tutto fuorché imminente. Jorko lo ha già fatto capire in estate: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti gli effetti un calciatore importante.