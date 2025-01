Lanazione.it - Firenze, ecco come funziona la “palestra” per mantenere attive le capacità mentali

Leggi su Lanazione.it

, 15 gennaio 2025 – La cooperativa Nomos propone una '''' per lecerebrali: il corso di Braintraining, che prevede esercizi di varia natura in grado di aiutare ae allenate le funzioni(mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento). In questo modo si favorisce il fenomeno della neuroplasticità, ovvero ladel cervello di modificarsi e di adattarsi agli stimoli a cui è sottoposto. Il corso partirà il 24 gennaio e prevede 11 incontri: il venerdì dalle 14.45 alle 16.45 nella sala Soci Coopin viale Talenti 86 a. Il primo incontro, di prova, è gratuito, i successivi sono a pagamento. Per partecipare al primo appuntamento è necessario prenotarsi telefonando allo 0556510477. L'obiettivo del corso è quello die allenate le funzioniper favorire un invecchiamento attivo e di successo.