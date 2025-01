Movieplayer.it - The Old Guard 2, che fine ha fatto il sequel del film con Charlize Theron e Luca Marinelli?

Finito di girare nel 2022, la pellicola non è stata poi annunciata dallo streamer e ora sarebbero necessarie altre riprese aggiuntive Nel 2020, Netflix ha ottenuto un grande successo grazie all'action The Old, con, Matthias Schoenaerts enel cast nei panni dei membri di una squadra segreta di mercenari immortali che dovevano lottare per mantenere segreta la loro identità. L'annunciatoè stato già girato - la produzione è terminata nell'agosto del 2022 - ma è rimasto dubbiamente assente dal calendario delle uscite Netflix. Perché ci vuole così tanto tempo prima che venga distribuito? Ilavrebbe dei problemi? Quello che sappiamo per certo è che alcune riprese aggiuntive per ilsono state effettuate nell'ottobre .