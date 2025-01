Ilrestodelcarlino.it - Tutto il Circo Bianco saluta il campione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ultimo, meraviglioso giro di valzer sulla neve, tra i pali di quello slalom che nel 2010, all’apice della carriera, lo ha visto conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Non aveva potuto farlo in Coppa del Mondo nel marzo scorso a causa del maltempo che aveva fatto annullare l’ultima prova di stagione, ma Giuliano Razzoli ha comunque coronato il sogno di dare l’addio ufficiale allo Sci davanti ai suoi tifosi. C’è riuscito in occasione della tradizionale "Night-Race" di Madonna di Campiglio, una delle gare più amate delche, tra l’altro, nel 2018, segnò la rinascita del "Razzo" (arrivò ottimo quinto dopo essere partito col pettorale 69.). Il 40enne – per un giorno ancora atleta – di Razzolo di Villa Minozzo ha infatti svolto il ruolo di apripista di lusso della prova, acclamato peril percorso dallo speaker dell’evento e dagli oltre 10mila appassionati accalcati lungo la pista.