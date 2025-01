Ilrestodelcarlino.it - Vandali sfregiano il presepe di Pagliare

Spinetoli,il. Danneggiata la splendida natività realizzata nella cornice di Piazzetta delle Volte adel Tronto. L’opera è stata colpita durante la notte, ignoti sono intervenuti, complice il buio e si sono accaniti sulle bellissime statue realizzate dalle sapienti mani dello scultore Ennio Pulcini con la collaborazione di Pablo Corradi, che da sempre sono mossi da una grande passione per la realizzazione del. Ihanno preso di mira le mani delle statue e le hanno spezzate dimostrando nessuna empatia, nessun rispetto per il significato che ilinfonde e neanche rispetto per chi ha lavorato gratuitamente per regalare questo spettacolo a tutta la comunità. L’allestimento ogni anno caratterizza il Natale diè caratterizzato da statue a grandezza d’uomo, alcune delle quali rappresentano i personaggi caratteristici del paese.