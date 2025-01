Terracina, inaugurata la nuova sede dei Vigili del fuoco

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Taglio del nastro oggi per ladel distaccamento deideldi, ubicata in via Appia. L’inaugurazione è stata presieduta dall’on. Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega aidel.Alla cerimonia erano presenti autorità politiche Europee e Nazionali, il Prefetto di Latina, e le autorità civili e militari locali. Prenderanno parte alla cerimonia i vertici nazionali del Dipartimento deidel, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.Garantire più sicurezza e una pronta risposta alle emergenze su un territorio “complesso” come quello dispesso interessato da vasti incendi boschivi e costituito da arterie viarie importanti: questo l’obiettivo della realizzazione del nuovo distaccamento.