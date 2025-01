Pronosticipremium.com - Roma-Lazio LIVE: inizia il match

Leggi su Pronosticipremium.com

La 19ª giornata di Serie A prosegue con il derby tra, che andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 5 gennaio. In palio non ci sono solamente i tre punti, ma anche onore, orgoglio e prestigio. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita. 2 minuti fa5 Gennaio 2025 20:49 20:493?- Parte subito forte lacon Koné che tenta la conclusione da dentro l’area.6 minuti fa5 Gennaio 2025 20:44 20:44il DerbyAl via il Derby tra.41 minuti fa5 Gennaio 2025 20:09 20:09I giocatori entrano in campo per il riscaldamento prima dell’inizio del. 1 ore 10 minuti fa5 Gennaio 2025 19:40 19:40Le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.