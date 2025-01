Sport.quotidiano.net - Golf virtuale negli stadi, al via la lega di Tiger Woods. Ma non è il primo a fare il ‘salto’

Roma, 5 gennaio 2025 – Prendete uno sport, fatelo diventare un videogioco, poi mettetelo in unoo: avrete la massima espressione della cultura americana. A incorniciare tutto c’è poi, la leggenda, pronto a portare il ‘suo’in un’altra dimensione, futuristica e pronta a parlare ai giovani. Quando? Dal 7 gennaio a Palm Beach (con un anno di ritardo sulla tabella di marcia a causa di un problema organizzativo). Una svolta che ha quasi dell’epocale. Ma ilnon è ilsport aun salto di questo tipo, ovvero dove una disciplina normalmente praticata in ampi spazi, viene confezionata in unoo. Sebastian Coe per esempio, ex mezzofondista britannico e candidato alla presidenza del Cio, nel Consiglio di ‘World Athletics’ svoltosi a Montecarlo in occasione del Gala, Coe ha proposto di istituire i campionati mondiali di corsa sul tapis roulant.