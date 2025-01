.com - Milan, Leao ancora assente dai convocati

(Adnkronos) – Ilsi appresta ad affrontare la Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana e per il neo tecnico rossonero Sergio Conceicao ci sono problemi alla vigilia del match con i bianconeri. Per la partita di Riyadh non sarà a disposizione Rafael, reduce già da alcuni turni di stop. La speranza di Conceicao è di recuperare il portoghese per l'eventuale finale di lunedì 6 gennaio. Recuperati, invece, Christian Pulisic e Yunus Musah, anche se non saranno al top della condizione.