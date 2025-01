Lortica.it - La bellezza dell’infinitesimale e del grandioso: riconoscere il sacro in ogni cosa

C’è una filosofia che sento molto vicina: il PANTEISMO, che vede il divino in. Baruch Spinoza, uno dei suoi più grandi interpreti, diceva che tutto è parte di un’unica sostanza eterna, che lui chiamava Dio o Natura. Non c’è separazione tra noi e l’universo:, dal battito d’ali di una farfalla alla luce di una stella lontana, è connessa.Anche Albert Einstein condivideva questa visione: dichiarava di credere nel Dio di Spinoza, un Dio che si manifesta nell’ordine e nell’armonia dell’universo, non nel controllo delle azioni umane. Per Einstein, la scienza e la spiritualità non erano opposte, ma due modi diversi di contemplare la stessa verità universale.Questa visione ha ispirato e sta ispirando anche pensatori moderni come Elon Musk, che con la sua idea di un’umanità interconnessa e proiettata verso il futuro sembra seguire questa strada.