Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: van der Poel in fuga solitaria, lotta aperta per il secondo posto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Molto equilibrata laper la seconda posizione tra Vanthourenhout e Nys che restano appaiati.15.51 Dà l’impressione di andare in controllo, ma va ancora fortissimo van derche anche nell’ultimo giro ha guadagnato oltre 15 secondi sui più immediati inseguitori.15.49 In grande difficoltà oggi Toon Aerts che è solo dodicesimo e in otticadelsi tratta di una pesante controprestazione.15.48 42 secondi di vantaggio per van dernei confronti di Vanthourenhout e Nys: si va verso il minuto di distacco anche oggi.15.47 Chiude anche il quarto giro van derche ha così passato la metà della corsa: altre tre tornate per il campione del.15.46 Van derche adesso si può gestire in vista di quello che sarà il primo duello domani con Wout van Aert.