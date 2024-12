361magazine.com - Italia1: nuovo appuntamento con “PARIS HAS FALLEN”

con “HAS” – questa sera – lunedì 16 dicembre – prima serataTerzocon Attacco al Potere –Has, la serie ispirata all’adrenalinica saga cinematografica, in onda in esclusiva assoluta questa sera, lunedì 16 dicembre, in prima serata su Italia 1.Anche se Jacob Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer) ha posto alla Presidente (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi) una scadenza terrificante, un repentino sviluppo delle indagini rimette in gioco Taleb (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia) e Taylor (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie).Zara e Vincent adesso devono decidere chi e cosa siano disposti a sacrificare, per catturare Pearce. Altrettanto è chiamato a fare Jacob, per realizzare il suo diabolico piano.