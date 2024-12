Sport.quotidiano.net - Trofeo Capraia e Limite, le foto e la classifica della corsa

(Firenze), 15 dicembre 2024 – Un evento che unisce sport, emozione e memoria: la decima edizione del, insieme al dodicesimo Memorial Giuseppe Cerone, si è svolta con grande partecipazione e un rinnovato spirito di comunità. LALa partenza, come da tradizione, è avvenuta presso la Pubblica Assistenza disull'Arno, con un percorso completamente rinnovato che ha saputo regalare scenari mozzafiato. Gli atleti hanno affrontato le suggestive pendici del Castra e un passaggio spettacolare su strada bianca lungo l’Arno, in un itinerario competitivo di 13 chilometri. Per chi ha preferito un approccio più rilassato, la passeggiata ludico-motoria ha offerto due alternative: un percorso di 13 chilometri e uno più breve di 7 chilometri. L’organizzazione, curata dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro disull’Arno e dall’Atletica, si è distinta per l’efficienza, garantendo due punti ristoro: uno lungo il tracciato e uno all’arrivo, per il conforto degli atleti e dei partecipanti.