Si Mette Male Per Teo Mammucari: Parte La Petizione Per Allontanarlo!

Dopo lo scontro tra Teoe Francesca Fagnani a Belve, scoppia il caso: unaraccoglie migliaia di firme. Ecco che cosa è accaduto!La televisione italiana si infiamma nuovamente grazie a un episodio che ha lasciato il pubblico senza parole. Durante una puntata del programma Belve su Rai2, Teoha interrotto bruscamente l’intervista con Francesca Fagnani, culminando in un momento di tensione che ha fatto esplodere i social e generato un’accesa discussione., noto per la sua verve e il suo carattere sopra le righe, si è scontrato con la conduttrice in modo tanto clamoroso da lasciare il pubblico disorientato. Il diverbio, chiuso con un plateale insulto, ha scatenato immediatamente reazioni contrastanti: da chi ha difeso il presentatore a chi ha criticato duramente il suo comportamento, definendolo inaccettabile.