Ilnapolista.it - Kvaratskhelia vicino al rinnovo, per lui ingaggio da top player (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

al, per luida top)Ildisi avvicina, scrivecon Pasquale Tina:E poi c’è Kvara. La telenovela sembra davvero vicina alla conclusione dopo mesi di un tira e molla infinito sull’e sulla clausola rescissoria. Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli di una trattativa davvero importante che darà al georgiano lo status di topanche dal punto di vista economico e consentirà al club azzurro di avere maggiore forza in caso di un’offerta in arrivo la prossima estate da una delle big d’Europa ( Barcellona, Psg, Liverpool). Il diretto interessato, al momento, è concentrato soltanto sul recupero dall’infortunio al mediale del ginocchio destro rimediatocontro la Lazio. Domani (inizio alle 18, arbitro Doveri) Kvara non ci sarà alla Dacia Arena contro l’Udinese: le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana prossima.