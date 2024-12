Dilei.it - Andrea Bocelli 30 – The Celebration, le pagelle: con Giorgia duetto da brividi (10), Hunziker impeccabile (8)

Leggi su Dilei.it

Emozioni pure per30 – The: il primo appuntamento è andato in onda mercoledì 11 dicembre 2024. Risale al 1993 il momento saliente della carriera di: una collaborazione con Zucchero ha cambiato completamente le sorti del suo destino. Un appuntamento più che godibile, nel segno della celebrazione di una carriera iconica. Convince anche Michellealla conduzione, ormai più che rodata nel prime time: le nostre.Michelle. Voto: 8Presentare una serata evento non è mai facile. Ma Michelleè una conduttrice che non ha nulla da temere: il background è giusto per un evento importante come questo. Conduce, presenta, intervista: tra un brano e l’altro, l’abbiamo vista porre delle domande agli ospiti, daa Ed Sheeran.