Malattia Congo, caso sospetto a Cosenza: si tratta di una donna appena rientrata in Italia

Un nuovolegato alla febbre emorragica da virus-Crimea è stato segnalato a, in Calabria. Sidi unada alcune settimane dal, dove lavora, e che si è recata in ospedale dopo aver accusato sintomi come la febbre. Dopo il ricovero iniziale e i necessari accertamenti clinici, la paziente è stata dimessa in buone condizioni. Secondo i medici, è poco probabile che si tratti della stessa patologia osservata in, ma per escludere ogni dubbio, i campioni raccolti sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità di Roma per ulteriori analisi.