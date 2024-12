Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Italia d’oro nella staffetta mista, cresce l’attesa per Battocletti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Subito andatura sostenuta per l’ungherese Karsai.11.02 Si è coperto il cielo. Le previsioni meteo portano pioggia nelle prossime ore. Vedremo se la perturbazione colpirà Antalya prima della fine del programma di gare.11.00 Partiti!! Iniziata la gara maschile under 23.10.58 Questa la start list completa:1. Austria (AUT)– 400: FREY Sebastian– 401: HINTERNDORFER Timo– 402: KAMENSCHAK Kevin2. Belgio (BEL)– 403: GEVAERT Tristan– 404: KONTEH Noah– 405: LIEVENS Mathis– 406: THEEUWES Robbe3. Danimarca (DEN)– 407: BENDSEN Gustav– 408: CHRISTENSEN Axel Vang– 409: LILLESØ Joel Ibler– 410: SHIFRIS Elias Ariel Aarestrup4. Spagna (ESP)– 411: ALBA Pablo– 412: EL OURZADI Brahim– 415: LORÉ Eric– 416: MARTÍNEZ Miguel Angel– 417: MIGALLON Jaime– 418: ORIACH Pol5.