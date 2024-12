Lanotiziagiornale.it - Ecomafie, negli ultimi trent’anni un reato ambientale ogni 18 minuti: il rapporto di Legambiente

Un attacco costante, continuativo e incessante all’ambiente. È quello portato dalle, chehanno commesso 902.356 reati. La media è impressionante: 79,7 reati al giorno, 3,3ora, uno18.Campania la grande vittima delleA mettere in fila questi numeri èche ieri, adalla prima presentazione delEcomafia, avvenuta proprio il 5 dicembre del 1994, ha fatto il punto della situazione in occasione della conferenza nazionale “Ambiente e legalità: insieme per il futuro”, promossa con l’Arma dei Carabinieri.Dalla fotografia scattata dall’associazione ambientalista sulla presenza dellein Italia emerge anche che il 45,7% del totale nazionale dei reati accertato dalle forze dell’ordine in questi tre decenni si concentra nelle regioni in cui è radicata la presenza di criminalità organizzata: Campania, Calabria e Sicilia, con la Campania domina sia la classifica nazionale, sia quella delle regioni con più reati nel ciclo illegale del cemento e dei rifiuti.