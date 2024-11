Movieplayer.it - La coda del Diavolo, Luca Argentero e Cristiana Dell'Anna: “La verità? Bisogna andare oltre l'informazione"

I due protagonisti, insieme al regista Domenico de Feudis, raccontano nella nostra video intervista il thriller targato Sky. E su un ipotetico sequel, "Le onde del mare sono come il male: non puoi fermarle.". Un personaggio insolito, e coerente rispetto sé stesso. Un personaggio alla ricerca di una speranza. Al centro, la protagonista del film: la. Direttamente tratto dall'omonimo romanzo di Maurizio Maggi ecco Ladel, opera seconda di Domenico de Feudis con protagonisti. Come ne Il fuggitivo con Harrison Ford (con tanto di citazione!),è un secondino in fuga, ingiustamente accusato di un omicidio da lui (non) commesso. Parallelamente, c'è Fabiana, con il volto, giornalista che, coraggiosamente, segue le tracce di un caso molto più intricato.