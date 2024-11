Inter-news.it - Dal Lipsia alla Supercoppa Italiana. Gli appuntamenti dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a un mese di dicembre ad alta intensità e senza nessuna pausa. Saranno poco più di 35 giorni di calcio infuocato. INIZIO – Archiviata la roboante vittoria in casa dell’Hellas Verona al Bentegofi, in casa Inter si è iniziato a pensare sin da subitopartita di domani sera contro ilin Champions League. Per Simone Inzaghi sarà un primo vero match-point in vista della qualificazione diretta agli ottavi se si passa tra le prime otto. Il ritmo per gli uomini di Simone Inzaghi sarà davvero serrato finofine dell’anno solare. Passata la sfida europea contro i tedeschi, l’Inter se la vedrà contro la Fiorentina nel primo giorno di dicembre alle ore 18. A seguire poi, la sfida di campionato in casa a San Siro contro il Parma alle 18:30 di venerdì 6 dicembre.