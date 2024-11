Oasport.it - F1, pagelle GP Las Vegas 2024: Mercedes sontuosa nel gelo, Verstappen sul tetto del mondo. Ferrari sottotono, con polemiche

GP LASF1George Russell () 9 – Un week end quasi perfetto per il britannico. Dalla pole-position, ha tenuto botta agli attacchi di Charles Leclerc di inizio gara e poi l’hanno rivisto solo al traguardo. W15 strepitosa con queste basse temperature e Russell ha guidato da Dio.Lewis Hamilton () 8 – L’errore nelle qualifiche ha condizionato la sua gara, ma la rimonta domenicale è stata strepitosa, degna del Re Nero. Contribuisce in maniera sostanziale al fine-settimana di festa della, che con questo uno-due ha voluto dare un segnale di vitalità.Max(Red Bull) 7.5 – Aveva il primo match-point in questo week end e l’ha concretizzato con una lucidità incredibile. La RB20 continua ad avere problemi, basta chiedere a Sergio Perez eliminato nella Q1 e decimo quest’oggi.