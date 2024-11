Formiche.net - Così il Nicaragua rilancia l’alternativa cinese a Panama

A quasi un decennio dal clamore suscitato dall’annuncio del Grande Canale Interoceanico del, Daniel Ortegacon una nuova ed eclatante proposta: un progetto di canale alternativo, questa volta destinato ad attraversare il lago Xolotlán e collegare l’Atlantico al Pacifico. Durante il diciassettesimo incontro tra la Cina e i Paesi del Caribe, tenutosi a Managua, il presidente nicaraguense ha offerto a Pechino l’opportunità di collaborare su questa ambiziosa iniziativa, che mira a creare una nuova arteria commerciale strategica.Ortega ha presentato il progetto come una risposta ai limiti infrastrutturali del Canale di, che starebbe affrontando problemi di gestione idrica e capacità insufficiente per soddisfare il crescente traffico marittimo globale. Il nuovo percorso proposto partirebbe da Bluefields, sulla costa caraibica, per attraversare il lago Xolotlán e concludersi nel porto di Corinto, sul Pacifico.