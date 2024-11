Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Black Friday: tutta laA Enilive a partire da 14,90 euro per i primi tre mesi o a 100 euro in meno per un anno. Per attivarla c'è tempo solo fino al 24/11/24.Questo weekend si accendono i riflettori dellaA Enilive con un match imperdibile e ricco di emozioni. Sabato 23 novembre, alle ore 18:00, la Juventus di Thiago Motta sfiderà il Milan guidato da Paulo Fonseca in una partita che promette scintille, in esclusiva su. Il big match Milan-Juventus sarà trasmesso in esclusiva su, con una squadra d'eccezione pronta a regalare un’esperienza unica ai tifosi da casa. La telecronaca sarà affidata alla voce inconfondibile di Pierluigi Pardo, affiancato dall’analisi tecnica di Massimo Ambrosini, mentre a bordo campo ci saranno Diletta Leotta e Luca Toni, pronti ad accompagnare i tifosi con approfondimenti, interviste e curiosità nel pre e post-partita.