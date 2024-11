Liberoquotidiano.it - Per i giornali di sinistra il patriarcato è solo dei maschi occidentali

Che ne siano consapevoli o no, ormai lo schema delsmo mainstream è esplicitamente vannacciano: assistiamo a una quotidiana spedizione in rotativa del “mondo al contrario”. Per cui, ad esempio, da un lato si critica abitualmente chi come Israele sta combattendo sul campo ilcontemporaneo, quello incarnato in nome di Allah dalle botte della “polizia della modestia” di Hamas, o della “polizia morale” degli ayatollah. Dall'altro, si vergano puntuti commenti contro ilimmaginario, quello delo occidentale (che pare attecchisca particolarmente nell'Italia governata dalla prima donna presidente del Consiglio). Un'acrobazia logica che nell'editoriale firmato ieri da Annalisa Cuzzocrea su La Stampa diventa espressamente cromatica: «Nella realtà, l'uomo nero è quasi sempre bianchissimo».