La doppia partita dell’Ascoli Dal Gubbio al futuro societario

L’Ascoli si prepara a sfidare ilcon un occhio rivolto al campo e l’altro sulla questione societaria che nelle ultime ore ha visto emergere un nuovo interessamento da parte di un gruppo industriale operante nel mercato europeo e volto a rilevare il club. In queste ore l’attuale proprietà guidata dal patron Massimo Pulcinelli potrebbe aver ricevuto una proposta, ma è soltanto dopo il match di domani (avvio previsto alle 19.30) che la dirigenza bianconera e il comune riprenderebbero il discorso. La questione è stata ribadita anche nel corso della trasmissione radiofonica ‘Occhio alla Prossima’, andata in onda su LatteMiele giovedì sera. "Come abbiamo sempre fatto noi ci mettiamo la faccia per informare la tifoseria e la gente, senza fare il tifo per nessuno – ha commentato il leader del tifo organizzato Alfredo Pizi –.