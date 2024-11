Lanazione.it - Nasce AlumnUnifi: la nuova comunità per gli ex studenti dell'Università di Firenze

, 22 novembre 2024 – Un ponte tra passato e futuro, per mantenere vivo il legame con chi ha studiato e condiviso un percorso tra le aule’Ateneo fiorentino:, lafondata dall’di, in occasione dei suoi 100 anni, per offrire ai propri ex allievi uno spazio che mantenga vivo il legame con l’Ateneo e favorisca opportunità di confronto e sviluppo professionale. Dedicata a coloro che abbiano condiviso un “tratto di strada” all’interno’Ateneo,sarà presentata giovedì 28 novembre al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli 1, Fiesole – ore 20.30) da Alessandra Petrucci, rettrice’Ateneo fiorentino; Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole; Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale; Francesco Niccolini, scrittore, drammaturgo e laureato in Storiao spettacolo.