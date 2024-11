Ilgiorno.it - La Giornata nazionale dell’albero. I bambini delle elementari “piantano“ un nuovo boschetto

Dieci alberi piantati nei dieci quartieri della città: così Monza ha celebrato ladegli alberi, prologo di un piano annuale di piantagione urbana 2025, che prevedrà in tutto 1.352 piantumazioni tra gennaio e marzo. Simbolicamente, per la cerimonia istituzionale è stato scelto il quartiere Sant’Albino, con la posa di un albero di Zelkova nell’area verde di via Guardini, davanti agli alunni della scuola elementare del quartiere. L’Amministrazione ha infatti deciso di coinvolgere la primaria Manzoni in questo momento simbolico, per cui i bimbi di due classi seconde sono stati chiamati a realizzare, con il laboratorio creativo “Rami 2.0“, decorazioni con i dischi di legno ricavati dai rami di alberi abbattuti, tra cui dei centrotavola decorativi. Al momento della posa ha presenziato l’assessora all’Arredo urbano e ai giardini di Monza Irene Zappalà, che ha illustrato il piano di piantumazioni che interesserà la città, uno dei più corposi di sempre.