Lanazione.it - Il grande cuore in ricordo di Guerra

Leggi su Lanazione.it

Ilbiancazzurro non smette mai di battere per aiutare i compagni in difficoltà o per non dimenticare un compagno di squadra più sfortunato. "Prato ricorda l’amico Stefano": è questo il titolo che è stato dato alla cena benefica e alla serata organizzata da alcune ‘vecchie glorie’ dell’Ac Prato lunedì prossimo, al ristorante Myo del Centro Pecci in viale della Repubblica, a partire dalle 20. Parte del ricavato della cena (50 euro per partecipare, prenotazione obbligatoria al 393-9769769) sarà utilizzato per sostenere le cure necessarie ad Alessandro Tatti, altro ex calciatore del Prato e non solo, colpito poco più di un anno fa da encefalomielite disseminata acuta. Insomma una doppia motivazione quella che ha spinto Massimo Marchini, Alessio Torracchi, Marco Rossi, Samuele Zoppo e tanti altri ex compagni di squadra in biancazzurro a mobilitarsi per ricordare, fra aneddoti sul calcio, sulla vita fuori dal campo, sulle mille battaglie vissute assieme il compianto Stefano, uno dei calciatori degli anni Ottanta del secolo scorso fra i più amati dalla tifoseria laniera, scomparso improvvisamente la scorsa estate in seguito alla puntura di un’ape.