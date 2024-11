Spazionapoli.it - Napoli-Roma, l’ultima di Ranieri al Maradona quasi 15 anni fa: la formazione degli azzurri è da brividi

Il nuovo allenatore giallorosso tornerà al, all’epoca ancora intitolato “San Paolo”:volta risale a più di un decennio faClaudioè tornato sulla panchina della15dopo la sua ultima esperienza in giallorosso. Domenica, nella sfida contro ildi Antonio Conte, l’allenatore settantenne inizierà il suo campionato e cercherà di risollevare la squadra da una situazione complicatissima. La prima diin questo suo ritorno sarà al, stadio che gli evoca ricordi di una sfida lontana nel tempo,volta che incontrò ilnella stagione 2010/2011. Era il 21 novembre 2010 quando ladi, all’epoca allenatore della squadra, perse al San Paolo (oggi) contro ildi Walter Mazzarri. I giallorossi, in quel periodo in difficoltà, vennero sconfitti per 2-0 da una rete di Marek Hamsik e da un autogol di Juan.