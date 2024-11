Gamberorosso.it - Il quartiere genovese che dà il nome a un dolce: storia dei biscotti del Lagaccio

I prodotti italiani sono il perfetto esempio del binomio che lega il cibo al territorio. Unanclatura o un particolare senso d’appartenenza che fanno riferimento al paese d’origine o alla regione di produzione. Idelincarnano appieno questo spirito prendendo ilproprio daldove sono stati cucinati per la prima volta. Oggi, parlando delsi fa riferimento al prodotto da forno ancor prima che alla giurisdizione territoriale. Genova si vanta di questa conquista e non si può darle torto visto il successo nazionale che hanno ottenuto nel tempo.delPretiL’origine deidelNacquero nel 1593 questiche altro non erano se non fette di pane biscottate per aumentarne la conservabilità. La doppia cottura li rendeva ideali per essere trasportati nei lunghi viaggi che i pescatori intraprendevano all’epoca.