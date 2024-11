Nations League 2024 25 | un solo tifoso dell’Estonia in Azerbaigian è inglese

Leggi su Sportface.it

Un’autentica odissea di tre giorni per assistere allo 0-0 di una nazionale di cui seima che non è neppure la tua: è quella vissuta dal 44enneMark Corbett, unico sostenitore al seguitonella trasferta di sabato sera invalevole per il gruppo C1 di. Corbett vive a Tallinn ed è un fan della nazionale baltica: era attratto dall’idea di visitare un Paese nuovo tra Caucaso e Mar Caspio ma non poteva immaginare a cosa sarebbe andato incontro. Ilera partito da Tallin per Roma e da lì ha preso un volo per Baku, dando per scontato che la partita si sarebbe disputata come di consueto nello Stadio olimpico della capitale, o al più nel vicino Tofiq Bahramov Republican Stadium. Quattro settimane prima aveva prenotato l’alloggio e avrebbe dovuto soggiornare sempre a Baku, invece si è ritrovato a dover raggiungere un paese di montagna di 12mila anime nel nord del Paese, a cinque ore di aiuto dalla capitale, perché la partita si giocava al City Stadium di Gabala.