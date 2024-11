Trump forma la sua squadra di governo | Musk messo a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa

Leggi su Dayitalianews.com

Conclusi i festeggiamenti per la schiacciante vittoria contro Kamala Harris, Donaldsi appresta are la suadi. Se sul fronte della politica estera il suo obiettivo è porre fine alle guerre, su quello della politica interna è smantellare la burocrazia in nome della tanto sbandierata nuova “età dell’oro degli USA”.Il prossimo passo saràre ladie ci sono novità importanti per il “grande” Elon, come l’ha definito il tycoon su Truth, nominato insieme al “patriota” Vivek Ramaswamy adel nuovoper(Doge).nelladi, forti timori per il rischio di conflitto di interessiSu Truthha scritto chee Ramaswamy avranno il compito di smantellare la burocrazia, tagliare le normative eccessive e le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali.