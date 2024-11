Liberoquotidiano.it - "Se vogliamo fare una provocazione...". Affari Tuoi, chi piazzano a sfidare Stefano De Martino: voci esplosive

Gerry Scotti controDe. La Ruota della Fortuna in access contro. È questo lo scenario ipotizzato da diversi e sul quale lo stesso Gerry Scotti ha volutochiarezza. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore di Canale 5 ha spiegato che "una cosa fatta bene puòqualunque programma, ho tanti cavalli di battaglia e, seuna, potrei dirti che anche Chi vuol essere milionario? e The Wall possono. Ma non fanno parte del mio panorama attuale". Il motivo è legato ai prossimi impegni del volto Mediaset: "Sarò a Striscia la notizia, quindi non vedo l'applicabilità", ha concluso chiaro e tondo. Quando si parla di tv, non si può non menzionare il passaggio di Amadeus al Nove. Il suo esordio con Chissà chi è non è stato dei migliori e ora occhi puntati su La Corrida.