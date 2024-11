Gaeta.it - Venom continua a dominare il box office americano: ecco i film più visti del weekend

Facebook WhatsAppTwitter Il boxnordha visto per il terzo fine settimana consecutivo la vittoria di “: The Last Dance“, il quinto capitolo dell’universo di Spider-Man creato da Sony. In uninsolito, l’antieroe interpretato da Tom Hardy ha incassato ulteriori 16,2 milioni di dollari, avvantaggiandosi dall’assenza di grosse uscite da parte delle major cinematografiche, anche a causa delle elezioni statunitensi che si preannunciavano turbolente. Con un totale di 114,8 milioni di dollari incassati a livello domestico e 279 milioni a livello internazionale, “” si conferma un successo.: il successo di un antieroe“: The Last Dance”a riscuotere un grande successo, diventando il champion del boxper tre settimane di fila. Il, che combina elementi di azione e horror, ha avuto una ricezione positiva da parte del pubblico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un personaggio iconico dei fumetti.