Milan, Zappa sui piedi. Leao non basta a Fonseca. Il Diavolo è senza difesa

L’aria di Madrid era da ritorno al futuro. Quella di Cagliari è da ritorno al passato. Ilrimanda ancora una volta la nascita della squadra dominante chestudia da luglio. E manda a farsi friggere giocate che profumano di magia a livello offensivo. Perché il proverbiale altro lato della medaglia si palesa in tutta la pochezza difensiva emersa in Sardegna. Morale: altra notte lontani dalla zona Champions (-4) e lontanissimi dalla vetta (-7). "Il problema è stato chiaramente difensivo. Abbiamo avuto grandi difficoltà sui cross – le parole di– e mancando aggressività non è possibile vincere una partita contro una squadra che mette solo palloni al centro. Troppi duelli aerei persi". Così, quella che avrebbe potuto essere la partita di Camarda (secondo gocatore più giovane di sempre titolare nel) e di unsempre più nell’antica e apprezzatissima versione meravigliao, è invece la gara degli ennesimi rimpianti.