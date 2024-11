Inter-news.it - Inter-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League

Leggi tutto su Inter-news.it

, si giocherà alle ore 21:00 allo Stadio San Siro, per la quarta giornata del nuovo formatUEFA: queste leper ladi oggi.CASA – In vistaditrae l’, Simone Inzaghi sembra intenzionato a operare diversi cambi nella formazione dell’per risparmiare le energie di alcuni titolari in vistasfida cruciale contro il Napoli in Serie A. Tra i giocatori che probabilmente partiranno dalla panchina troviamo Francesco Acerbi. Inzaghi valuta anche un turnover sugli esterni, dove Matteo Darmian potrebbe essere spostato a sinistra per consentire un turno di riposo a Federico Dimarco. Quest’ultimo si è dimostrato uno dei migliori nerazzurri in questa fasestagione, ma ha bisogno di recuperare energie per mantenere alto il livello delle sue prestazioni.