Lettera43.it - Terzo mandato De Luca, Schlein: «Nessuna conseguenza per lui e il Pd campano, ma non lo sosterremo»

Elly, in un evento organizzato a Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra, a Roma, è intervenuta sulla decisione della regione Campania di permettere al governatore Vincenzo Dedi poter candidarsi a un: «Se ci saranno conseguenze per Dee il Pd? Noi abbiamo la parola democratico anche del nome, non siamo mai stati quel tipo partito. Non abbiamo neanche gli strumenti per espellere o stracciare tessere». La leader dem ha comunque precisato come la posizione de partito sul«non cambia. Noi non lo. La legge nazionale prevede già oggi un limite di due mandati per le cariche monocratiche per evitare una concentrazione eccessiva di potere. Noi riteniamo che quel limite sia equilibrato, c’è stata anche una discussione in Parlamento e ilnon è passato».