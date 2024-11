Lettera43.it - Netflix, sospetta frode fiscale e lavoro sommerso: perquisite le sedi di Parigi e Amsterdam

Leggi tutto su Lettera43.it

La Procura nazionale finanziaria di, la Pnf, ha fatto perquisire ledie didi. Il colosso dello streaming è finito al centro di un’inchiesta per. A riferire delle perquisizione è stata l’agenzia France Presse citando fonti giudiziarie. Il fascicolo è stato aperto nel novembre 2022 dall’Ufficio centrale per la lotta contro la corruzione e i reati finanziari e fiscali per sospetti di riciclaggio eaggravata in associazione organizzata. Le perquisizioni sono state portate avanti con l’aiuto degli investigatori olandesi, accompagnati adda magistrati francesi. Il logosu un manifesto (Getty Images).L’indagine coordinata da Eurojust Secondo le fonti citate dall’agenzia si è trattata di «un’azione di cooperazione penale tra le autorità francesi e olandesi, portata avanti per molti mesi nell’ambito di questa procedura ed è stata coordinata da Eurojust».