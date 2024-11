Tuttivip.it - “Che figura…”. Grande Fratello, finisce malissimo per Shaila: incastrata da Signorini davanti a tutti

La nuova diretta delha visto nuovamente scintille traGatta e Maria Vittoria Minghetti. Durante la puntata, Alfonsoha messo a confronto le due concorrenti, dando spazio a uno scambio di accuse che ha messo in luce le tensioni crescenti nella Casa. Al centro della discussione, la storia trae Lorenzo Spolverato, la cui passione evidente ha suscitato reazioni contrastanti tra i coinquilini. Maria Vittoria, una delle voci più critiche, ha avuto occasione di esprimere apertamente il suo disappunto nei confronti della coppia. Il confronto si è fatto incandescente e, proprio mentre le due stavano battibeccando animatamente,è intervenuto per stemperare i toni, ma ha colto anche l’occasione per sollevare una questione che non è passata inosservata al pubblico.