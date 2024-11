C’è da fare una espulsione Polemica al Grande Fratello | il nome è quello di Shaila

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Lino Giuliano infuriato con ilGatta. Forse lo ricordate, ma in caso contrario facciamo un recap. L’ex protagonista di Temptation Island, entrato con Alessia Pascarella e uscito con la tentatrice Maika, sarebbe dovuto entrare nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma proprio a poche ore dall’inizio è arrivata la clamorosa esclusione. Il motivo?che Lino Giuliano ha detto al tiktoker Enzo Bambolina che sui social aveva scritto: “Poi ricordati di dire che sei stato con me”. Lino gli ha risposto così: “Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l’omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile”. E poi la ‘sbroccata’: “Ricch* di me*! Pettegolo! Hai perso la testa? Domani vado a denunciarti!”. Ora Lino Giuliano è tornato a farsi sentire.