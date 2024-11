Lanazione.it - Toscana: le nuove imprese “parlano” straniero. Crollo degli imprenditori italiani

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 2 novembre 2024 - Ad avviareattivitàali in Italia sono rimasti, in larga parte, solo gli stranieri. Tra il 2013 e il 2023, leattive con titolari nati all’estero sono cresciute in Italia del 29,5 per cento, pari a quasi 134mila aziende in più. Al contrario, quelle guidate dasono calate del 4,7 per cento, con una perdita di oltre 222mila. È quanto emerge da un'analisi dell’ufficio studi della Cgia di Mestre. La tendenza è la stessa in, dove lea conduzione straniera sono oggi oltre 15mila in più di dieci anni fa, mentre quelle guidate dasono quasi 58mila in meno. In tutte le province toscane glistranieri aumentano, mentre glidiminuiscono.