L’Humanitas di Rozzano è il miglior ospedale d’Italia per il terzo anno consecutivo

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Milano), 29 ottobre 2024 – Per la terza volta consecutivadiè ilitaliano insieme a due strutture pubbliche, l'di Ancona e il Careggi di Firenze, sono risultati essere i trei ospedali italiani. A confermarlo, Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel corso della presentazione del Programma nazionale esiti, Pne, cioè il monitoraggio delle performance assistenziali che ha messo sotto la lente 1.363 ospedali italiani, pubblici e privati, focalizzando l’attenzione su alcuni ambiti nosologici cruciali per la salute dei cittadini.