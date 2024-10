Metropolitanmagazine.it - Purplewashing, un fenomeno tra femminismo e marketing

(Di sabato 26 ottobre 2024) Negli ultimi anni, nonostante i progressi nel rispetto dei diritti umani, non si smette di assistere aldel. Un evento che si trova a metà strada tra. Una via di mezzo che non rappresenta un giusto compromesso tra due sfere di significato diverse. Ma un apparente perbenismo usato da politici, leader istituzionali e pubblicitari come idea commerciale per raccogliere consensi e applausi. Una trappola contemporanea dalle origine lontane, Incendio al Triangle Shirtwaist Company – Photo Credits Bettmann/CORBIS Quando si è cominciato a parlare di? Nonostante il termine rimandi ad una trappola contemporanea nella quale si rischia di cadere quotidianamente, le origini delsono più lontane di quel che si pensa.